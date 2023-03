João Mário bisa na eleição de jogador do mês do campeonato

João Mário foi eleito melhor jogador da I Liga em fevereiro. O médio do Benfica faz o bis, dado que já vencera o prémio relativo a janeiro.

O internacional português, de 30 anos,que também venceu a votação para melhor médio de fevereiro, recebeu 35,71% dos votos dos treinadores principais da prova, contra 11,90% do companheiro de equipa Gonçalo Ramos e 9,52% do espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente.

Curiosamente, Ramos e Navarro surgem, na eleição do jogador do mês, em ordem inversa à do resultado da votação para melhor avançado. Foi o espanhol que venceu esse galardão, à frente do português.

Em fevereiro, João Mário marcou quatro golos e fez duas assistências em três jogos na I Liga. Ajudou o Benfica a obter o pleno de vitórias.

Além de João Mário (melhor médio e jogador do mês), o Benfica teve outro jogador premiado em fevereiro: Grimaldo foi eleito o melhor defesa.

Já os prémios de melhor guarda-redes, avançado e treinador foram para Diogo Costa (FC Porto), Navarro e Vitória de Guimarães (para o adjunto João Aroso, face à falta de qualificações de Moreno), respetivamente.