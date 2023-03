Um “refinado” Bruno Langa encaixa no Benfica

Com o futuro de Grimaldo incerto, o Benfica está a observar com atenção Bruno Langa, lateral-esquerdo de 25 anos do Desportivo de Chaves, que termina contrato com os flavienses em 2024.

Antes de rumar a Trás-os-Montes, o internacional moçambicano passou por Vitória de Setúbal e Amora, onde foi treinado por Pedro Russiano.

O técnico de 38 anos, atualmente no comando do Juventude de Évora, vê em Langa um lateral muito forte no ataque, mas que é também competente do nível defensivo.

“É um jogador com boa capacidade ofensiva, chega bem à linha de fundo, cruza bem e que é forte no um para um. Defensivamente também é muito forte no um contra um. Na altura tinha alguns problemas a nível posicional e de concentração, mas, com a experiência, parece estar já completamente refinado”, diz, a Bola Branca.

Numa análise ao potencial de Bruno Langa, Pedro Russiano explica que, caso a oportunidade lhe seja dada, o moçambicano pode vingar na Luz, ao serviço do Benfica.

“Os bons jogadores encaixam nas boas equipas facilmente. Bruno Langa é um bom jogador e, acompanhado de grandes jogadores e treinadores como os do Benfica, a evolução ainda seria maior. É uma questão de oportunidade e de a porta se abrir. Se vai ter sucesso ou não, depende de alguma sorte. Mas acho que a sorte o vai acompanhar”, afirma, em declarações à Renascença.

Em apenas três épocas, Bruno Langa passou de representar o Amora, no Campeonato de Portugal, para o Chaves, na Primeira Liga. Russiano não fica surpreendido por esta evolução e pela eventual cobiça de um grande.

“Pela maturidade com que ele se apresentou na segunda liga, percebi logo que teria sucesso na primeira. Ainda tem muito para evoluir, mas acompanhado por bons jogadores e bons treinadores vai evoluir”, explica.

Pedro Russiano compara mesmo Langa a outro jogador que orientou: Zaidu, do FC Porto. O atual treinador do Juventude de Évora traça um paralelismo entre a evolução dos dois laterais.

“É bom miúdo, compreensivo e que sabe ouvir os outros. Também tive como jogador o Zaidu, na mesma posição e são jogadores muito semelhantes no crescimento. São jogadores que estão habituados a contornar as dificuldades e, quando se vêm perante as adversidades, evoluem bastante. Acredito que com Bruno Langa será o mesmo processo”, sublinha.

Bruno Langa cumpre a segunda época no Desportivo de Chaves, a primeira na I Liga. Chegou a Portugal, ao Amora, em 2018, vindo dos moçambicanos do Black Bulls.

Leonardo Lelo do Casa Pia, de 22 anos, é outro dos laterais que as águias acompanham, de acordo com A Bola.