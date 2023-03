Benfica contrata central norte-americano de 17 anos

O Benfica garantiu a contratação de Josh Wynder, central norte-americano de 17 anos do Louisville City, da II Liga dos Estados Unidos da América, segundo avança, esta quinta-feira, o portal "Pro Soccer Wire".

De acordo com a publicação, Wynder já realizou os exames médicos obrigatórios e assinou contrato, cuja duração não é revelada, pelo Benfica. O central vai mudar-se para a Luz no verão, numa transferência de 1,5 milhões de euros, mais bónus, a maior da história da II Liga dos EUA.

Josh Wynder, que só completará 18 anos em maio - chegará ao Benfica como maior de idade -, soma 32 jogos no USL Championship. Na temporada passada, fez 27 jogos e marcou dois golos pelo Louisville, além de ter somado cinco jogos pela seleção norte-americana de sub-19.

Com a mudança, Josh será separado do irmão, Elijah Wynder, de 20 anos, médio que também milita na primeira equipa do Louisville City.

Josh Wynder é mais uma contratação de futuro para o Benfica, que no inverno também assegurou o norueguês Andreas Schjelderup, de 18 anos. Também está interessado no central Konstantinos Koulierakis e no médio Ioannis Konstantelias, ambos do PAOK e de 19 anos de idade.