Nandinho aposta em Neves, Rafa ou João Mário no lugar de Aursnes

Nandinho desvaloriza a ausência de Fredrik Aursnes frente ao Vitória de Guimarães, na jornada 25 do campeonato, e aposta, para o lugar do norueguês, em João Neves, João Mário ou Rafa Silva.

Aursnes "é uma mais-valia" e dos jogadores do Benfica "em melhor forma, juntamente com Grimaldo". Vai falhar a partida de sábado devido a castigo, mas tal facto é desvalorizado, em declarações a Bola Branca, por Nandinho, atual treinador e antigo jogador de águias e minhotos.

"Era um desconhecido, mas tem vindo a mostrar toda a sua qualidade ao longo deste campeonato. Porém, não acredito que seja pela sua ausência que o Benfica perderá capacidade. Até porque já ficou sem o Enzo (Fernández) e o treinador viu em Chiquinho o jogador para substituir o Enzo. O Chiquinho tem dado conta do recado", assegura.

Nandinho aponta as possíveis alternativas a Aursnes: "O Benfica tem muitas soluções, como os jovens da equipa B ou o miúdo João Neves. Também o João Mário ou Rafa podem fazer esse papel. Portanto, passará por uma adaptação ou pela colocação do João Neves no onze titular."

Vitória "ferido" na Luz

Benfica e Vitória Guimarães encontram-se na Luz após resultados distintos na última jornada da I Liga. Os encarnados venceram na Madeira, frente ao Marítimo, enquanto os conquistadores perderam, em casa, com o Arouca. Nandinho aguarda por um Vitória "ferido", que "criará dificuldades" ao líder do campeonato, que "é favorito".

"É um clássico. [O Vitória vai ferido à Luz], mas certamente também pela mensagem que o Moreno vai passar. O Vitória é uma equipa com muitos jovens, potenciados pelo conhecimento que o treinador já tinha deles na equipa B. Este Vitória é, nesse aspeto, quase que um ‘upgrade’. E tendo em conta ainda as restrições de orçamento. Mas a campanha tem sido extraordinária", vinca o antigo jogador de lisboetas e vimaranenses.

Benfica, candidato número um ao título

Depois da equipa de Guimarães, o Benfica terá confrontos caseiros teoricamente mais difíceis com FC Porto e Sporting de Braga, precisamente as equipas que vêm atrás na classificação. Ainda assim, de acordo com Nandinho, o emblema da Luz continua a ser o candidato número um a erguer o troféu de campeão nacional esta época.

"O Benfica tem um calendário favorável. Os confrontos com FC Porto e Braga são difíceis, mas são na Luz, o que lhe confere mais favoritismo. A vantagem pontual que o Benfica tem é demasiada para perder tantos pontos até ao final do campeonato", finaliza o ex-comentador Bola Branca.

Benfica e Vitória defrontam-se, na Luz, no sábado, às 18h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.