Aursnes convocado para a seleção norueguesa, Schjelderup fora dos sub-21

Frederik Aursnes, médio do Benfica, está nos convocados da seleção da Noruega para o arranque da qualificação para o Euro 2024.

O médio de 27 anos vive momento de afirmação total nas águias, com 31 jogos disputados, e pode aumentar o seu papel na seleção nacional.

Aursnes soma 10 internacionalizações numa seleção onde se estreou apenas em 2021. Foi apenas três vezes titular, sempre em jogos da Liga das Nações.

Aursnes fez carreira no Molde, na Noruega, até assinar pelo Feyenoord, em 2021/22. No último verão, o Benfica investiu 15 milhões de euros na sua contratação e tem-se afirmado nas opções de Roger Schmidt, tanto no meio-campo como em posições mais avançadas.

A Noruega arranca a qualificação para o Euro com visitas à Espanha e Geórgia. Figuras como Erling Haaland e Odegaard estão nos convocados.

Já Andreas Schjelderup, reforço de inverno do Benfica, ficou fora da seleção sub-21. O jovem avançado de 18 anos era o melhor marcador da liga dinamarquesa no Nordsjaellend, mas estreou-se nas águias frente ao Marítimo, tendo jogado já quatro vezes pela equipa B.