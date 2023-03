Emprestado ao Nantes, João Victor assume dificuldade na adaptação ao futebol europeu

João Victor, central que está emprestado pelo Benfica ao Nantes, assume que a adaptação ao futebol europeu "levou algum tempo".

O brasileiro de 24 anos chegou às águias no verão lesionado. Quando regressou, não foi opção para Roger Schmidt, que optou por António Silva e Otamendi como titulares, Lucas Veríssimo e Morato como suplentes.

O plantel contava com seis jogadores para a posição. Brooks foi vendido em janeiro e João Victor acabou emprestado à Ligue 1, onde também não tem tido vida fácil no Nantes.

Soma sete jogos, mas apenas três titularidades no campeonato. No domingo, saiu do banco frente ao Nice e assistiu o golo do empate.

"Lesionei-me e fiquei parado quatro meses. Perdi o meu espaço e precisei de algum tempo para me adaptar e voltar a ter confiança. O futebol europeu é mais complicado do que o brasileiro. Aqui temos de treinar muita tática e tecnicamente", assumiu o central, em declarações no final da partida.