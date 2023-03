VAR Bola Branca dá nota 4 a Fábio Veríssimo

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, atribui nota 4 à prestação do árbitro Fábio Veríssimo, no Marítimo-Benfica, este domingo, em jogo a contar para a jornada 24 da I Liga.

Paulo Pereira considera que Veríssimo "fez um bom trabalho", "com boas decisões". "Todos os golos foram bem validados", explica sobre os três golos marcados pelo Benfica. O árbitro também acertou ao assinalar penálti a favor dos encarnados na primeira. Um penálti que João Mário desperdiçou.

Perto do final, o treinador do Marítimo pediu cartão vermelho para Aursnes, num lance em que o norueguês atingiu Zainadine com o cotovelo, mas Paulo Pereira entende que a decisão de mostrar amarelo foi ajustada.

Um erro que o especialista de arbitragem da Renascença destaca na prestação de Fábio Veríssimo foi o desrespeito pelo protocolo do VAR, ainda na primeira parte. Um dos assistentes assinalou um fora de jogo, não permitindo que a jogada terminasse. Paulo Pereira ressalva, contudo, que havia fora de jogo e, por isso, o lance não teria qualquer influência no resultado.