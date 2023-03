Roger Schmidt: "Foi bom termos marcado antes do intervalo"

Roger Schmidt destaca o golo antes do intervalo como um momento importante na vitória do Benfica sobre o Marítimo, por 0-3, este domingo, para a 24.ª jornada da I Liga.

Os líderes do campeonato criaram muitas oportunidades, desperdiçaram um penálti, e "foi bom marcar antes do intervalo", sublinha o treinador.

"O Marítimo jogou muito bem. Jogaram com muita intensidade, foram agressivos. Foi um bom jogo. Tivemos de ter alguma paciência, falhámos algumas boas oportunidades na primeira parte e foi bom termos marcado antes do intervalo. Na segunda parte decidimos e fizemo-lo muito bem. Ganhámos bem. Estamos muito felizes, porque ganhámos um jogo muito difícil", comenta.

Sem Gonçalo Guedes e Rafa, David Neres surgiu no 11 e respondeu a grande altura, com dois golos. O treinador manifesta satisfação pela resposta do brasileiro, que foi o melhor em campo para a Renascença.

"Toda a gente viu o que o Neres fez, marcou dois golos e o segundo foi fantástico. Jogou muito bem neste novo papel e estou satisfeito com ele, mas também com toda a equipa, neste difícil jogo fora de casa", observa o técnico alemão.

Com a vitória sobre o Marítimo, o Benfica repõe a vantagem sobre o FC Porto em oito pontos. O Marítimo está no 16.º lugar, em posição de "play-off", com 16 pontos. Está quatro atrás do Estoril e tem mais um do que Paços de Ferreira, penúltimo, e Santa Clara, último classificado.