Gonçalo Guedes operado com sucesso ao joelho esquerdo

Gonçalo Guedes foi operado com sucesso ao joelho esquerdo, este domingo, numa intervenção que decorreu no Hospital da Luz, em Oeiras, conduzida pela equipa médica do Benfica, informa o clube encarnado, num curto comunicado publicado no site oficial, em que não consta previsão de tempo de paragem.

Roger Schmidt adiantou, no entanto, que o jogador terá quatro a seis semanas de recuperação pela frente. Há algum tempo que Gonçalo Guedes, reforço de inverno do Benfica cedido pelo Wolverhampton, sentia dores no joelho e tornou-se agora imperativa a realização de cirurgia.

O internacional português vai falhar os próximos do Benfica, incluindo o clássico com o FC Porto, para o campeonato, no início de abril. A expectativa é que possa estar apto para, pelo menos, o jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que acontecerá a 18 ou 19 de abril.