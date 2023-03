Gonçalo Guedes falha jogo com o Porto. Pode recuperar para a Champions

O treinador do Benfica revela que o tempo estimado de paragem de Gonçalo Guedes, que vai ser operado ao joelho esquerdo, é de quatro a seis semanas.

Roger Schmidt lamenta perder um jogador que estava a ter influência na equipa, desde a sua chegada no mercado de inverno, e ainda por cima depois de já não contar com Julian Draxler até ao final da temporada.

"É uma pena. Sem o Draxler já tínhamos um jogador de qualidade de fora até ao final da época. Ele [Gonçalo Guedes] já vinha com alguns problemas no joelho. Estimo que esteja fora durante quatro a seis semanas", revela.



O Benfica tentou tratar o problema Gonçalo Guedes, cedido pelo Wolverhampton, com tratamento conservador, mas Schmidt explica que chegou a um ponto em que já não havia mais nada a fazer.

O internacional português é baixa para as próximas semanas. Entre os jogos que vai falhar destaque para o desafio com o FC Porto, no início de abril. Ficará em dúvida para os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, podendo recuperar, confirmando-se as melhores expetativas do treinador encarnado. O Benfica disputará a 1.ª mão a 11 ou 12 de abril e a 2.ª mão a 18 ou 19 do mesmo mês.

O primeiro jogo que Gonçalo Guedes falha é já este domingo, frente ao Marítimo, para a jornada 24 da I Liga. Encontro marcado para as 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.