A comitiva do Benfica aterrou no aeroporto do Funchal apenas às 23h49.

A equipa devia ter partido de Lisboa às 19h00, mas só saiu às 22h21, com mais de três horas de atraso.

Em causa a greve dos controladores aéreos que retardou a viagem dos encarnados.

O Benfica defronta, este domingo, o Marítimo, a partir das 18h00, em partida da jornada 24 da I Liga.

A equipa da Luz viajou para a Madeira sem três jogadores: Draxler, Gonçalo Guedes e Rafa.