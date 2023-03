"Benfica está incrível, mas se facilitar vai passar por dificuldades com o Marítimo"

Paulo Jorge, antigo jogador de Benfica e Marítimo, acredita que a equipa de Roger Schmidt "está incrível", mas se tirar o pé do acelerador "vai passar por dificuldades" diante dos insulares.

O Benfica tentará este domingo alcançar a sua sexta vitória consecutiva e nos Barreiros defrontará um Marítimo aflito e em lugar de "play-pff" de despromoção.

O conjunto madeirense tem passado por muitas mudanças esta época e só por esse motivo se explica que um grupo com a experiência do comandado agora por José Gomes, esteja "onde ninguém esperava" quando entrou em competição.

Porém, dado o momento de ambos os conjuntos, o "Benfica é claramente favorito", mas também é nestes desafios que "os jogadores conseguem dar um pouco mais", apesar de estarem "extremamente pressionados" pela necessidade de pontuar.

Para as contas do título, Paulo Jorge atira que os encarnados terão de ganhar todos os jogos até ao embate com o FC Porto.

"O futebol é o momento e uma perda de pontos, num campo difícil como o Marítimo, e tudo muda. Parece-me que o Benfica, a manter esta diferença pontual até ao jogo em casa com o FC Porto e ganhando, será extremamente difícil perder o título", conclui o antigo avançado.

Paulo Jorge, hoje com 41 anos, jogou no Benfica na temporada 2006/07 e no Marítimo entre 2008 e 2010.

O Marítimo-Benfica joga-se no domingo, às 18h00, tem arbitragem de Fábio Veríssimo, relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.