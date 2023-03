Capristano defende saída de Soares Oliveira só no final da época. "Benfica precisa de paz"

José Manuel Capristano pede tranquilidade ao universo Benfica, a propósito do pedido de demissão do administrador da SAD do Benfica, Domingos Soares Oliveira, visado no processo judicial “Saco Azul”.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo vice-presidente do Benfica elogia as capacidades de Domingos Soares Oliveira, embora admita que o presidente do Benfica possa entender que a sua saída poderá ser a melhor solução. A acontecer, deve ser apenas no final da temporada.

"Eu não julgo ninguém. Não julgo Domingo Soares Oliveira, sei que é grande profissional, ele e a sua equipa recuperaram financeiramente o Benfica e, por isso, tenho muito respeito por ele. Neste momento, era pecaminoso, mas se o presidente Rui Costa, no final da temporada, chegar à conclusão de que o melhor para ambas as partes é ele sair, também lembro que não há ninguém insubstituível", reconhece.

Para já, Capristano diz que, até ao final da época, não se deve mexer na direção. O Benfica deve viver "com paz e não com paz podre".

"Deve haver equilíbrio e sensatez. Já bastam os nossos adversários para nos travar a ação, agora dentro do Benfica haver essa pressão sobre alguém é muito mau”, atenta o antigo vice-presidente encarnado.



Três renovações e um sonho



Quanto à equipa de futebol, para José Manuel Capristano, “a renovação de contrato de Vlachodimos é uma boa notícia”. Contudo, também é importante “que jogadores como Otamendi e o Grimaldo fiquem”.



Embalado pelas vitórias nacionais e internacionais, o universo encarnado acredita que é possível chegar à final da Liga dos Campeões:

“O meu amigo José Torres, que já faleceu, dizia: 'Deixem-me sonhar'. E eu digo o mesmo. É David contra Golias, o orçamento do Benfica é muito diferente dos desses monstros europeus, mas com o Benfica a jogar como tem jogado, o sonho é possível. Não vai ser fácil, mas o sonho comanda a vida e o sonho pode conduzir o Benfica para uma época memorável.”