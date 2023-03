"Futuro do Benfica na Champions depende de vários fatores"

Rui Águas lança gelo sobre a euforia benfiquista na Liga dos Campeões, apesar de considerar normal o entusiasmo gerado pela forma convincente como os encarnados ultrapassaram o Club Brugge nos oitavos de final. O antigo avançado das águias recorda que há diversos fatores, que podem contribuir para o caminho da equipa de Roger Schmidt na liga milionária.

"É um conjunto de várias questões. Desde logo, esperar qual é o adversário dos quartos de final, e nesta fase, adversários fáceis não existem, E depois a questão do funcionamento da equipa, de que maneira é que se manterá, como evoluirá ou não, depende do momento da equipa. O Brugge foi um adversário diferente daqueles que poderão calhar em sorte o Benfica, mas jogos como o de ontem, são sempre complicados e a eliminatória não estava fechada, e a equipa respondeu com segurança, e mantém um nível de jogo que agrada e que é dinâmico, harmonioso e é goleador, por isso é normal as pessoas tenham esperança em ir mais além", afirma.

Após a goleada sobre o Brugge, o jovem médio João Neves declarou que será um azar para qualquer adversário europeu apanhar este Benfica pela frente. Rui Águas comenta elogia o comportamento do jogador, mas avisa que não é bem assim.



"O miúdo tem uma personalidade engraçada e é positivo que assim seja, e mostrando confiança. Mas a verdade, é que olhando para o histórico do poderio das equipas, a tendência é as equipas estrangeiras olharem para as equipas portuguesas como as menos fortes, não que sejam fracas, mas aquelas teoricamente mais acessíveis, e isso é normal de há décadas para cá, e isso não se alterou", avisa.

Nesta entrevista a Bola Branca, Rui Águas analisa o desempenho de Gonçalo Ramos, que ontem bisou e soma sete golos em jogos europeus esta época. O antigo ponta de lança constata o crescimento técnico de Ramos e admite que segurá-lo na Luz vai ser muito difícil.

"Ciclicamente acontecem estas situações, com jovens que seria melhor manter mais um tempo, mas que são difíceis de gerir. Há oportunidades de negócio que em Portugal os clubes agarram, E estamos na presença de rapaz de exceção que tem evoluído muito, surpreende até em termos técnicos e tem tido uma capacidade extra", conclui.