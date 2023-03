Domingos Soares Oliveira vai deixar Benfica

O dirigente Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD do Benfica, vai deixar o clube no final da época. A informação está a ser avançada por Record e CNN Portugal.

Já criticado por vários casos anteriores, a situação de Domingos Soares Oliveira no Benfica complicou-se quando foi tornada pública a acusação por parte do Ministério Público no chamado processo “Saco Azul”.

Além da Benfica SAD, Benfica Estádio, Luís Filipe Vieira e Miguel Moreira (os antigos presidente e diretor financeiro, respetivamente) também Domingos Soares de Oliveira foi acusado de fraude fiscal e falsificação de documentos.

Os corpos sociais do Benfica reuniram-se esta quarta-feira e o tema terá estado em debate.