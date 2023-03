Cinco jogos seguidos a marcar na Champions. João Mário só superado por Eusébio

João Mário marcou pelo quinto jogo consecutivo na Liga dos Campeões pelo Benfica, frente ao Club Brugge, e igualou um registo apenas alcançado na história do clube por Eusébio.

A série do internacional português começou na quarta jornada da fase de grupos, quando marcou em Paris frente ao PSG. Voltou a marcar na Luz frente à Juventus e marcou outro na goleada, por 6-1, em casa do Maccabi Haifa que confirmou o primeiro lugar do grupo.

João Mário voltou a marcar dois frente ao Club Brugge, nas duas partidas, de grande penalidade, e alcançou um feito com quase 60 anos.

Eusébio tinha sido o único jogador a marcar em cinco jogos europeus seguidos. Na altura, marcou ao Feyenoord, AC Milan, Lisburn Distellery, Borussia Dortmund e Aris Bonnevoie, numa série que durou sete jogos.

João Mário, de 30 anos, está a realizar a melhor época da carreira por larga margem e soma já 20 golos e 11 assistências em 38 jogos disputados esta temporada.

O Benfica venceu o Club Brugge por 7-1, no agregado da eliminatória, confirmou presença nos quartos de final e quebrou recorde de receitas amealhadas na prova.