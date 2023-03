Simões vê Benfica com “legitimidade para pensar numa final da Liga dos Campeões”

No dia em que os encarnados podem carimbar o acesso aos quartos de final da prova, diante do Club Brugge, Simões sublinha que a esperança de voltar a conquistar a maior prova de clubes do mundo continua viva e real.

Apesar da vantagem, que confere algum conforto aos encarnados, António Simões aconselha uma entrada em jogo com “cabeça limpa” e sem pensar no resultado agregado.

Renovação com Schmidt seria “prematura”

O Benfica lidera o campeonato de forma destacada, com oito pontos de avanço para o FC Porto, e está perto de garantir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Dado o sucesso na época de estreia de Roger Schmidt, já há quem peça a extensão do vínculo contratual do alemão ao Benfica.

Apesar do entusiasmo do universo encarnado, António Simões não aprova uma renovação de contrato de Schmidt, que só termina em junho de 2024.

“Não faz muito sentido. Se acabasse esta época, sim. Acabando só na próxima, acho excessivamente prematuro. Há objetivos e, se houver sucesso, faz todo o sentido que continue, mas não o façam agora! Porquê dar um excessivo descanso ou tranquilidade? Falar de renovação de contrato, quase um ano e meio antes, não me parece adequado”, conclui.

O Benfica-Club Brugge, com arbitragem do turco Halil Umut Meler, está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.