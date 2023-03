Roger Schmidt: "Jogámos com uma equipa que merece estar nos quartos de final"

Roger Schmidt está muito satisfeito pela goleada, por 5-1, frente ao Club Brugge, que confirmou a passagem so quartos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações à Eleven Sports, o treinador alemão mostrou-se satisfeito porque a equipa não jogou para defender a vantagem do jogo na Bélgica.

"Não queríamos defender o 2-0. Queríamos decidir o jogo e jogar como habitualmente jogamos. Queríamos mostrar que acreditamos em nós mesmo e mostrar que merecemos estar nos quartos de final. Penso que a equipa foi fantástica e os adeptos apoiaram-nos. Jogámos com uma equipa que merece estar nos quartos de final", começou por dizer.

O treinador diz que os jogadores mostraram que "em grandes jogos colocam-se sempre a 100 por cento".

"Estivemos muito bem com a posse de bola, estivemos muito bem a acelerar a bola no momento certo para atacar, com muitos movimentos. Mostrámos muita autoconfiança, muita qualidade. Estamos muito felizes", atira.

Roger Schmidt ainda não olha para os quartos de final, até porque terá de esperar duas semanas pelo sorteio: "Por agora, estamos muito felizes por estar nesta fase da prova. Vamos esperar pelo adversário nas próximas duas semanas. Veremos o sorteio. As melhores equipas estão nos quartos de final. Para nós, é importante ir passo a passo. Não olhar demasiado em frente. Foi isso que fizemos durante a toda a época e vamos continuar assim."

O treinador recusa a ideia que é preciso ter sorte e recorda que o Benfica superou um grupo com PSG e Juventus.

"Isso não importa, todas as equipas são muito boas. Não tivemos sorte na fase de grupos da Liga dos Campeões. Tínhamos equipas muito boas no nosso grupo. Fazemos o nosso melhor e é isso que iremos fazer nos quartos de final", termina.