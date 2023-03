Benfica tenta confirmar quartos de final da Liga dos Campeões na receção ao Club Brugge

O Club Brugge, que brilhou na fase de grupos (venceu por 4-0 no Dragão), anda muito longe das boas exibições do início de época. Tem apenas duas vitórias nos 13 jogos que fez depois do Mundial 2022.

O Benfica não perde para a Liga dos Campeões há 12 jogos (11 esta época). Está a um jogo de superar o recorde nacional do FC Porto (2003 a 2005).

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Brugge, Roger Schmidt confirmou as disponibilidades de Bah, Guedes e Chiquinho e assumiu que, apesar de difícil, é possível vencer a Liga dos Campeões.

"Todas as equipas que estão nas eliminatórias podem ganhar a Liga dos Campeões, mas não com a mesma probabilidade. Para as equipas com orçamento mais pequeno, há uma possibilidade mais pequena. Para as equipas com orçamento maior, há uma possibilidade maior. Mas claro que é possível. Nada é impossível no futebol, a este nível. No entanto, neste momento, estamos muito focados em chegar aos quartos de final, o que, para um clube como o Benfica, já é um grande feito. Ainda não está assegurado. Passo a passo, vamos tentar chegar até ao fim", frisou.