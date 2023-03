Tranquilidade de António Silva em campo "é algo que vem do berço"

Não é fácil para António Silva explicar como é que aos 19 anos apresenta, em vários momentos, comportamento de veterano em campo, expondo uma grande tranquilidade na abordagem a diversas situações.

O jovem central vasculha o álbum de memórias até à infância para responsabilizar a educação que teve em casa como motivo principal para ser como é.

"A minha atitude dentro de campo é um reflexo daquilo que sou no dia-a-dia. Tento ser o mais calmo possível. Não sei como sou assim, mas acho que é dos meus pais, é algo que vem do berço. O mais importante é tentar fazer o que eu sei melhor dentro de campo para ajudar os meus colegas", afirma, em conferência de imprensa, esta segunda-feira, no Seixal, antes do jogo com o Club Brugge.



O Benfica procura garantir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões e depois da vitória, por dois golos, na Bélgica, a equipa portuguesa deve estar preparada para um adversário "a arriscar um pouco mais". No entanto, o plano passa sempre por "assumir o jogo, tentar ganhar e passar aos quartos de final".

Sem derrotas a nível europeu esta temporada e com apenas uma em 90 minutos (Braga, I Liga), apesar de eliminado da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o Benfica tenta traçar um caminho de sucesso e António Silva explica que o desempenho tem sido sustentado por uma "mentalidade diferente e com a ajuda das vitórias". "A equipa está confiante, os jogadores estão a dar tudo pelo emblema, sempre com a ajuda dos adeptos", acrescenta.

Questionado sobre a parceria com Nico Otamendi, o jovem central reconhece que está "a aproveitar ao máximo a oportunidade de partilhar o campo com ele". "Sou um privilegiado por poder partilhar o campo com jogador que tem uma experiência enorme no futebol mundial", remata.

O Benfica recebe o Club Brugge, esta terça-feira, às 20h00, em jogo a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.