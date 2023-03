Schmidt remete conversa sobre renovação para o fim da época

Roger Schmidt remete quaisquer conversas sobre uma possível renovação de contrato com o Benfica para o final da temporada.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador alemão lembra que, até a época terminar, não há coroas de louros para ninguém.

"Tenho mais um ano de contrato [até 2024]. A certa altura, claro que falaremos sobre isso, mas, neste momento, há coisas mais importantes. Até agora, temos tido uma época muito boa, mas a avaliação real faz-se no final da época e o que importa é o que alcançaste. Estamos no último terço do campeonato e na reta final da Liga dos Campeões. Estamos num momento muito decisivo para conseguir algo especial. O meu foco está todo aí, nesta altura", sublinha o técnico encarnado.

Quanto ao hipotético interesse de outros clubes, Roger Schmidt frisa que está "muito feliz" e, por agora, "completamente focado" no Benfica.