Schmidt conta com Bah, Guedes e Chiquinho para o Club Brugge

Roger Schmidt confirma que Gonçalo Guedes, Chiquinho e Alexander Bah estão prontos para a receção do Benfica ao Club Brugge, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os dois portugueses regressaram esta segunda-feira ao treino, após lesão, e o lateral dinamarquês ficou no ginásio. Contudo, na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio da Luz, Schmidt revela que "todos os jogadores estão aptos", à exceção de Draxler e Ristic.

"Todos os jogadores estão a treinar e prontos para amanhã [terça-feira]. Chiquinho e Gonçalo Guedes eram uma grande incógnita, mas hoje [segunda-feira] tivemos a informação de que estão prontos", garante.

Onde pôr Aursnes e a importância dos suplentes



Para o técnico alemão, os regressos de Guedes e Chiquinho são especialmente importantes pela profundidade que dão ao plantel:

"Precisamos de uma abordagem muito boa desde o início, mas também é muito importante termos substitutos de topo. Guedes e Neres [marcou o 1-0] deram um bom exemplo, na primeira mão, do quão importantes os suplentes podem ser. Agora, também vamos precisar disso", frisa.

Outra vantagem de ter Guedes e Chiquinho de volta é que permite a Schmidt escolher se prefere ter Frederik Aursnes no meio-campo, e em qual das duas posições, ou numa das alas, onde já jogou várias vezes: