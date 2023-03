Primeira mão "dá muita confiança" ao treinador do Brugge para jogo com o Benfica

Scott Parker, treinador do Club Brugge, está "muito confiante" para o jogo frente ao Benfica, no Estádio da Luz, depois do que viu na primeira mão na Bélgica, jogo que as águias venceram por 2-0.

Em conferência de imprensa no Estádio da Luz, o treinador inglês reconhece que será "um grande desafio" dar a volta à desvantagem de dois golos na eliminatória. No entanto, o treinador viu coisas boas nessa partida.

"Foi um primeiro jogo competitivo, tivemos um golo anulado e o jogo foi equilibrado. Ficou decidido em dois erros nossos. Mas claro que o que fica é o resultado, mas espero que consigamos tornar o jogo num grande desafio para o Benfica. O que vi na primeira mão foi uma equipa confiante e isso dá-me grande confiança", atira.

O técnico considera o Benfica "uma equipa de topo, com qualidade individual espetacular".

O Brugge chega à Luz depois de uma pesada derrota por 3-0, no campeonato, contra o Oostende. Scott Parker não escapa às questões sobre o despedimento.

"Está fora do meu controlo, não preciso de falar com os jogadores sobre a minha situação. O meu trabalho é construir uma equipa", explica.

Scott Parker substituiu Carl Hoefkens, o treinador que orientou a equipa na fase de grupos e que foi despedido já depois do Campeonato do Mundo. O inglês, ex-treinador do Bournemouth e Fulham, só venceu dois jogos em 11 orientados.

O Benfica-Club Brugge joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.