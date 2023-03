Guedes e Chiquinho de volta e Bah no ginásio no último treino do Benfica antes do Brugge

Gonçalo Guedes e Chiquinho treinaram integrados com o grupo, esta segunda-feira, no último treino do Benfica antes da receção ao Club Brugge, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os dois jogadores portugueses, que não jogam desde o dia 25 de fevereiro, devido a lesão, integraram o treino do Benfica, sem aparente limitações, como se pode verificar nos 15 minutos abertos à comunicação social. Por outro lado, Alexander Bah ficou no ginásio e é dúvida para o jogo.

Já Draxler e Ristic continuam a fazer tratamento às respetivas lesões.

Destaque, ainda, para as presenças de Cher Ndour e Rafael Rodrigues, ambos da equipa B do Benfica, no treino desta segunda-feira.

Às 13h00, Roger Schmidt faz a antevisão da receção ao Club Brugge, que está marcada para terça-feira, às 20h00, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.