Georges Leekens aposta no "orgulho" de Yaremchuk para dar a volta ao Benfica

O antigo selecionador da Bélgica Georges Leekens aposta num ex-benfiquista como arma do Club Brugge para dar a volta ao Benfica, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Estádio da Luz recebe, na terça-feira, um embate entre "um Benfica que respira confiança e um Brugge temerário", depois da vitória dos encarnados na primeira mão, na Bélgica, por 2-0. Em entrevista exclusiva a Bola Branca, Georges Leekens aposta num ex-benfiquista como arma para dar a volta aos "oitavos".

"O Yaremchuk veio para o Brugge. Não está numa super forma, mas porque não pô-lo em jogo? Talvez mexa com o seu orgulho. Ele jogou no Benfica e no Gent, e está agora no Brugge e tem estado no banco, é suplente a maior parte das vezes. Está a perder confiança, por causa da guerra na Ucrânia e tudo o resto. Eu apostava nele e jogava com dois avançados e tentava tudo", sugere o antigo jogador e treinador do Brugge.

Leekens lança uma mensagem de incentivo à equipa de Scott Parker:

"Se não tentares, não te vais qualificar. Tens de fazer alguma coisa. Porque não podes ficar à espera do que vai acontecer. Estás a perder por 2-0, tens de arriscar, de reagir."

Benfica confiante, Brugge "muito pressionado"



O técnico belga, de 74 anos, sabe que a vantagem está, a todos os níveis, do lado do Benfica, "uma equipa muito equilibrada, muito técnica e confiante". Nesta fase da temporada, os encarnados voltam a mostrar que "são melhores" e que praticam "um futebol adulto".



Já o Brugge está num mau momento. Acaba de perder, por 3-0, com um dos últimos classificados da Liga belga e soma apenas duas vitórias nos 11 jogos que disputou desde que Scott Parker assumiu o comando.

Gerges Leekens acredita que os belgas, "um dia, vão reagir e tudo mudará". No entanto, o "treinador está pressionado, muito pressionado". O antigo selecionador da Bélgica faz um pedido à sua ex-equipa: "É preciso conseguir a qualificação. Não façam disparates e sejam inteligentes."

O Benfica-Club Brugge está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Encotnro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.