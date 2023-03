Benfica pode ganhar a Liga dos Campeões? "Nada é impossível"

Roger Schmidt acredita que o Benfica pode conquistar a Liga dos Campeões, esta temporada, embora reconheça que as equipas com maior orçamento são favoritas.

Em conferência de imprensa de antevisão da segunda mão dos oitavos de final, frente ao Club Brugge, esta segunda-feira, o treinador alemão salienta que "todas as equipas que estão nas eliminatórias podem ganhar a Liga dos Campeões, mas não com a mesma probabilidade".

"Isso parece-me muito claro. Para as equipas com orçamento mais pequeno, há uma possibilidade mais pequena. Para as equipas com orçamento maior, há uma possibilidade maior. Mas claro que é possível. Nada é impossível no futebol, a este nível. No entanto, neste momento, estamos muito focados em chegar aos quartos de final, o que, para um clube como o Benfica, já é um grande feito. Ainda não está assegurado. Passo a passo, vamos tentar chegar até ao fim", garante.

Respeitar o Club Brugge

Schmidt lembra que o Benfica ainda nem aos quartos de final chegou, apesar da vantagem de 2-0. Ainda tem de trabalhar muito para confirmar a passagem, frente ao Brugge, para quem o técnico pede respeito: "Para mim não tem significado nenhum, porque ainda não está feito."

"Continuamos nesta competição porque acreditamos em nós e tentamos fazer todos os 90 minutos nossos. Queremos atacar e mostrar que merecemos qualificar-nos para os quartos de final", acrescenta.