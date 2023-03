Schjelderup e Tengstedt ganham ritmo na derrota do Benfica B

Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt, reforços de inverno da equipa principal, foram titulares na derrota do Benfica B, por 2-0, na receção ao Vilafranquense, a contar para a 23.ª jornada da II Liga, esta sexta-feira.

Os dois avançados nórdicos - que já foram convocados por Roger Schmidt para jogos da equipa principal mas ainda não se estrearam - jogaram 62 minutos. Foram substituídos ainda antes de Mouhamed Belkheir entrar em campo, ao minuto 67, para decidir o encontro.

O avançado francês bisou, com golos aos 75 e 86 minutos, e estendeu a crise de resultados do Benfica B, que não vence há quatro jogos e só tem uma vitória nos últimos 12 encontros (dos quais perdeu nove).

Tengstedt, ponta de lança, de 22 anos, soma três jogos pela equipa B do Benfica, ainda sem qualquer golo. Schjelderup, extremo, de 18 anos, também continua em branco, ao fim de quatro partidas.

O Benfica B continua no 13.º lugar, com 27 pontos, sete acima da BSAD, primeira equipa abaixo da linha de água, que se colocará a quatro pontos se vencer o Feirense no domingo. O Vilafranquense sobe a quinto, com 36 pontos, provisoriamente a dois do Académico de Viseu, que ocupa a terceira posição, que dá acesso ao "play-off" de subida à I Liga.