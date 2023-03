Se for provada corrupção no Benfica, "responsáveis têm de ser severamente castigados”

Gaspar Ramos, antigo chefe de departamento de futebol do Benfica, acredita que as notícias de uma investigação do Ministério Público ao clube da Luz por alegada corrupção desportiva não vão afetar o rendimento da equipa, mas "os responsáveis têm de ser severamente castigados".

Os encarnados estarão sob investigação por alegados subornos a agentes de arbitragem, bem como de pagamentos a jogadores de clubes adversários. Gaspar Ramos lamenta o que se tem dito sobre o Benfica, mas pede punição, caso alguém tinha cometido algum ilícito.

“A equipa, dentro de campo, não vai ser afetada. Mas o clube, pela sua grandeza, não pode viver situações destas. Custa-me acreditar que isto se venha a comprovar, mas, se vier, os responsáveis têm de ser severamente castigados. Espero que se faça justiça o mais rapidamente possível e que se faça mesmo, não como noutras situações. Ainda assim, todos os benfiquistas esperam que estas coisas não se comprovem na justiça”, diz, em Bola Branca.

O Benfica joga esta sexta-feira, na Luz, com o Famalicão, para a jornada 23.

Gaspar Ramos olha para o que resta do campeonato e considera que o embate das águias com a equipa minhota é dos mais fáceis até ao final da prova, algo que leva a acreditar numa vitória encarnada.

“Este é mais um jogo que o Benfica tem de ganhar daqui para a frente. É, teoricamente, um dos jogos que se podem considerar mais fáceis, basta a equipa manter a intensidade, o querer e a vontade. Está bem organizada, tem um excelente técnico e temos de confiar, porque é nestes jogos que, muitas vezes, se perdem ou ganham campeonatos. Mas estou convencido que vamos ganhar”, afirma, em declarações à Renascença.