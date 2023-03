Ministério Público investiga alegados subornos do Benfica em contas bancárias de agentes de arbitragem

O Ministério Público (MP) está a "varrer" as contas bancárias de vários agentes de arbitragem, entre outras pessoas, no âmbito da investigação a alegados subornos do Benfica.

Hugo Miguel, ex-árbitro de campo e atual VAR, é um dos suspeitos de ter recebido contrapartidas por favores prestados ao Benfica. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã.

O jornal adianta que, no âmbito do processo de corrupção desportiva que está no Porto, o MP já levantou o sigilo bancário, estando as contas de Miguel a ser alvo de uma perícia financeira para verificar fluxos de dinheiro, transferências e depósitos, entre outras operações.

Da lista fazem parte ainda outros nomes que estiveram ligados à arbitragem, como Ferreira Nunes, Adão Mendes, Bruno Paixão, Bruno Esteves, Jorge Ferreira e Nuno Cabral, que a revelação de emails do Benfica feita pelo Porto Canal tornou conhecido como "menino querido".

De acordo com a notícia do CM, a decisão do MP de avançar para a investigação às contas bancárias de elementos ligados à arbitragem, que alegadamente terão recebido subornos para ajudar o Benfica, começou com escutas ao empresário César Boaventura, que está em prisão domiciliária e foi recentemente acusado de 10 crimes, no âmbito da Operação Malapata.

A investigação às bancárias de agentes da arbitragem, segundo o jornal, surge na sequência de conversas mantida entre Boaventura, Luís Filipe Vieira e o já condenado por corrupção Paulo Gonçalves, entre outros.

De acordo com o diário "Correio da Manhã", também o comentador e antigo funcionário do Benfica Pedro Guerra entre neste lote de pessoas a quem foi levantado o o sigilo bancário.



Além dos antigos árbitros e dirigentes da arbitragem, segundo o jornal, o MP também suspeita que há vários jogadores que estão envolvidos no esquema de corrupção desportiva, que tinha como objetivo ajudar o Benfica a ganhar jogos visando a conquista de títulos.

As autoridades desconfiam que os 1,6 milhões de euros do Saco Azul do Benfica poderão ter sido utilizados para pagar favores a personagens ligadas à arbitragem e a jogadores que alegadamente terão ajudado o Benfica. Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira e Benfica SAD, entre outros, foram acusados de fraude fiscal.