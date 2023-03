Adjunto de Schmidt: "Vitória importante, tendo em conta o que aí vem"

Jens Wissing, treinador adjunto do Benfica, considera que a vitória sobre o Famalicão, por 2-0, esta sexta-feira, foi especialmente importante, considerando que se avizinha uma série de jogos complicados.

Em declarações à BTV, o adjunto de Roger Schmidt - o treinador falhou o jogo devido a castigo, por ter sido expulso na jornada anterior - salienta que o Benfica "tem de ganhar, especialmente, os jogos em casa".

"Vencemos sem sofrer golos. Foi um jogo difícil, frente a um adversário difícil. Os nossos jogadores estiveram bem, foi bom um jogo e um bom resultado. Atendendo ao que vem aí, foi uma vitória importante", diz.

Olhos postos no Club Brugge

Segue-se a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Clube Brugge. O Benfica está em boa posição para se apurar, considerando que venceu o primeiro jogo, na Bélgica, por 2-0.

Ainda assim, Wissing frisa que "o jogo em Bruges foi difícil" e avisa que os encarnados não podem facilitar frente aos seus adeptos, na Luz.

"Vai ser um jogo importante, um jogo grande. Esperamos um bom jogo, para passarmos à próxima ronda", destaca o adjunto de Schmidt.

Depois do Brugge, o Benfica terá pela frente, para o campeonato, a visita ao Marítimo, a receção ao Vitória de Guimarães, a deslocação a Vila do Conde e, já em abril, o clássico com o FC Porto, no Estádio da Luz.