Benfica suspeito de corrupção em 12 jogos entre 2016 e 2019

Noutro caso, a SAD do Benfica confirmou, na última quarta-feira, que foi acusada de fraude fiscal , em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa está o processo "Saco Azul". O Ministério Público (MP) acusou Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, atual co-CEO da SAD encarnada, Miguel Moreira, ex-diretor financeiro da SAD, a Benfica SAD, a Benfica Estádio, a empresa informática Questão Flexível, S.A., e o seu dono, José Bernardes, e mais dois arguidos de fraude fiscal e falsificação de documentos.



No comunicado, a SAD do Benfica confirma que, "por inerência e entre outros", membros que integraram o Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020, "um dos quais se encontrando ainda em funções", foram acusados do mesmo crime, "bem como de falsificação de documentos instrumentais daquela imputada fraude fiscal".