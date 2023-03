Benfica quer Lelo? Casa Pia confirma "muitos interessados, mas nenhuma proposta concreta"

Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia, garante que o clube ainda não recebeu qualquer proposta por Leonardo Lelo, numa altura em que o Benfica tem sido apontado como interessado.

Questionado pela "Sport TV" em relação ao futuro do internacional sub-21, Boa Alma garante que Lelo "tem muitos interessados em Portugal e no estrangeiro", mas não menciona o Benfica.

"Vemos como natural [o interesse], não só no Leonardo, mas noutros jogadores que se têm destacado. O Lelo tem tido procura de muita gente, tem muitos interessados, mas não há nenhuma proposta concreta até ao momento, por isso não podemos confirmar [interesse do Benfica]. Há muitos interessados em Portugal e no estrangeiro, o que é natural para um jogador com muita qualidade e que está na seleção sub-21", disse.

Leonardo Lelo e Milos Kerkez, do AZ Alkmaar, são os dois nomes apontados como possíveis substitutos de Grimaldo no Benfica, lateral que está em final de contrato.

O português de 22 anos está a estrear-se esta época na I Liga, depois de ter sido figura do Casa Pia na subida de divisão. Esta época, soma um golo e três assistências em 19 jogos disputados.

Formado no Olhanense, jogou na equipa sub-23 do Portimonense antes da transferência para o Casa Pia. Não se chegou a estrear na equipa principal dos algarvios. Lelo já esteve associado ao Sporting no mercado de janeiro.