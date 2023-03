SAD do Benfica confirma que está acusada de fraude fiscal

A Benfica SAD confirma que foi acusada de fraude fiscal, esta sexta-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa está o processo "Saco Azul". O Ministério Público (MP) acusou Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, atual co-CEO da SAD encarnada, Miguel Moreira, ex-diretor financeiro da SAD, a Benfica SAD, a Benfica Estádio, a empresa informática Questão Flexível, S.A., e o seu dono, José Bernardes, e mais dois arguidos de fraude fiscal e falsificação de documentos. A informação foi adiantada pelo "Jornal de Notícias" e pelo "Expresso", na terça-feira.



No comunicado, a SAD do Benfica confirma que, "por inerência e entre outros", membros que integraram o Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020, "um dos quais se encontrando ainda em funções", foram acusados do mesmo crime, "bem como de falsificação de documentos instrumentais daquela imputada fraude fiscal".

"O processo corre os seus termos e será oportunamente exercido o direito de defesa de acordo com a tramitação legal", lê-se.

Esta quarta-feira, em declarações à Renascença, o advogado António Pragal Colaço frisa que a acusação de "não tem, não pode ter, repercussão nenhuma em termos de penalização desportiva" para o Benfica.