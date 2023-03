"Saco Azul". Processo "não terá consequências" para o Benfica

O advogado António Pragal Colaço acredita que as acusações de fraude fiscal e falsificação do Ministério Público à SAD do Benfica, assim como a Luís Filipe Vieira, ex-presidente, Miguel Moreira, antigo diretor financeiro, e a Domingos Soares de Oliveira, atual co-CEO da Benfica SAD, não terão consequências para o clube encarnado.

Em entrevista a Bola Branca, António Pragal Colaço explica que, mesmo em caso de condenação, não haverá qualquer penalização desportiva.

“Não tem [consequência] nenhuma para o Benfica. Nem desportiva, nem financeira. Se houver uma condenação final, em termos de fraude fiscal, isso tem penas previstas no Regime Geral das Infrações Tributárias, que vão desde multa até pena de prisão [para os acusados], mas não tem repercussão nenhuma em termos de penalização desportiva, não pode ter”, esclarece o advogado e conhecido adepto do Benfica.