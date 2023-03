Artur Soares Dias é o árbitro do Benfica-Famalicão

Artur Soares Dias é o árbitro nomeado para o Benfica-Famalicão, a contar para a 23.ª jornada do campeonato.

Paulo Soares e Pedro Ribeiro serão os assistentes e João Gonçalves o quarto árbitro, num jogo que contará com Vasco Santos como videoárbitro (VAR), auxiliado por Fábio Silva.

Também são conhecidos o árbitro e o VAR do Boavista-Arouca, na sexta-feira, às 19h00, no Estádio do Bessa: Luís Godinho e Vítor Ferreira, respetivamente.

O Benfica-Famalicão joga-se na sexta-feira, às 21h15, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.