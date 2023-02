Toni: “Aos 119 anos, o Benfica está bem posicionado para a conquista do campeonato”

Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, acredita que a equipa está bem encaminhada para o título de campeão nacional, no dia em que o clube celebra o 119.º aniversário.

A equipa de Roger Schmidt leva oito pontos de avanço no primeiro lugar do campeonato, após bater o Vizela e aproveitar o deslize do FC Porto na derrota com o Gil Vicente e do Braga em casado Vitória de Guimarães.

As águias estão ainda bem encaminhadas para a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde vem de uma vantagem de 2-0 na visita ao Club Brugge.

Apesar dos indicadores serem animadores e darem confiança à equipa, Toni sublinha que ainda nada está ganho, ainda que admita que este é um bom momento da história das águias.

“Ao longo dos anos, nem sempre as coisas estiveram bem. A vida de um clube desta idade tem momentos muito bons e momentos menos bons, mas, ao comemorar os 119 anos, está bem posicionado para a conquista do campeonato, embora ainda haja 36 pontos para jogar. Tem uma almofada que lhe permite olhar para o que falta com mais confiança, mas ainda é cedo para dizer que o campeonato está ganho”, diz, em Bola Branca.

Toni recorda a história do Benfica ao assinalar o aniversário do clube da Luz.

“Quando se atinge esta idade, 119 anos, estamos a falar de um clube de uma grandeza imensurável. Há uma história, que começa com um homem que deu corpo a uma ideia: Cosme Damião. É uma história riquíssima, feita de gente que lutou para construir aquilo que é hoje o Benfica. É o orgulho de milhares de adeptos, que vivem e sofrem com tudo aquilo que acontece à volta deste clube”, afirma, em entrevista à Renascença.

Toni, 76 anos, jogou no Benfica entre 1968 e 1982, somando quase 400 jogos pela equipa principal das águias.

Tem ainda um percurso ligado ao clube como treinador. Foi adjunto e treinador principal durante seis temporadas, entre 1987 e 1989, 1992 e 1994 e 2000 e 2002.