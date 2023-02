SAD do Benfica, Soares de Oliveira e Luís Filipe Vieira acusados de fraude fiscal

O Ministério Público (MP) acusou Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, atual co-CEO da SAD encarnada, a Benfica SAD, a Benfica Estádio e quatro arguidos e uma empresa de fraude fiscal e falsificação de documentos, segundo avançam, esta terça-feira, os jornais "Expresso" e "Jornal de Notícias" nos seus portais.

As acusações do MP inserem-se na operação "Saco Azul", que investiga o pagamento de 1,9 milhões de euros do Benfica à empresa informática Questão Flexível, S.A., por serviços de consultoria fictícios. Detida por José Bernardes (ambos estão entre os acusados), a empresa terá servido de "saco azul" (forma encapotada de suborno) do Benfica.

Luís Filipe Vieira é acusado de três crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação. Os mesmos de que estão acusados Miguel Moreira, ex-diretor financeiro da SAD do Benfica, e Domingos Soares de Oliveira.

Segundo o procurador, "tinham perfeita consciência de que as faturas emitidas pela Questão Flexível em benefício das sociedades Benfica, SAD, e Benfica Estádio, S. A., não titulavam quaisquer operações económicas", revela o "Expresso". A Polícia Judiciária não conseguiu descobrir o que aconteceu ao dinheiro que terá servido para encher o "saco azul".