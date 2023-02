Rui Costa: "É imperioso ficarmos unidos e imunes a todo o ruído externo"

Rui Costa avisa que todos no Benfica têm de continuar "unidos e imunes ao ruído" que chega do exterior.

Em discurso, esta terça-feira, na Gala Cosme Damião, que distingue os melhores do ano no "universo" Benfica, o presidente do clube encarnado sublinha que, no clube, trabalha-se, diariamente e "em todos os campos e todas as modalidades", com a "exigência" de quem quer vencer.

"A nossa missão é vencer. Vencer sempre. É essa a natureza do Benfica. É essa a nossa grandeza. (...) Só dependemos do nosso trabalho, da nossa qualidade, do nosso talento, do nosso talento e da nossa ambição. Sabemos das dificuldades e dos obstáculos que nos esperam. A grandeza do Benfica implica que tudo o que nos envolve tenha impacto mediático e sirva, demasiadas vezes, para fazer esquecer outras realidades. É imperioso ficarmos unidos, focados e imunes a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes", declara.

Ecletismo e aposta no feminino

Rui Costa realça que o Benfica é o único clube do mundo com presença em todas as modalidades e destaca a aposta no desporto feminino: "O Benfica é do mundo, também no feminino. Queremos um Benfica cada vez mais global e eclético."

"Na vertente feminina, onde o Benfica é um exemplo de aposta na diversidade e na inclusão das mulheres no desporto, somos campeões em título de futebol, andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e polo aquático", salienta.



Quanto ao futebol masculino, o presidente do Benfica mostra-se convicto de que a equipa de Roger Schmidt avançará para os quartos de final da Liga dos Campeões e enaltece a liderança do campeonato "desde a primeira jornada".