Rafa Silva e Kika Nazareth são os futebolistas do ano do Benfica

Rafa Silva e Kika Nazareth venceram os galardões Cosme Damião para Futebolista masculino e feminina do Ano do Benfica, esta terça-feira.

O extremo, de 29 anos, que esta época leva 11 golos e seis assistências em 33 jogos, agradeceu aos companheiros e à equipa técnica, além da família, sob pena de multa pesada quando chegasse a casa, brincou.

"Agora, o mais importante de tudo é continuarmos a trabalhar, para, pelo menos, conquistarmos o [título de campeão nacional número] 38 no fim da época", declarou Rafa, num discurso bastante curto.

Kika salientou a importância do Benfica na sua vida. A média e avançada internacional portuguesa, de 20 anos, que esta temporada regista 17 golos e 11 assistências em 25 encontros, partilhou o prémio com as colegas, pois "por trás de uma vencedora está sempre uma equipa".

"Este prémio é meu e é vosso. Reforço o que esta equipa tem feito a nível nacional e, sobretudo, internacional. Mesmo com as melhore equipas do mundo, mostrámos que este projeto, que tem apenas cinco, seis anos, é de uma grandiosidade. É o Benfica, mas somos nós. Agradeço as dores de cabeça e os calduços que me dão, porque é por vocês que me tenho tornado uma jogadora melhor", salientou a jogadora.