Benfica SAD apresenta resultado líquido negativo de 13,3 milhões

A SAD do Benfica registou um resultado líquido negativo de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre da época 2022/23.

Em comunicado enviado, esta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Benfica SAD destaca que o resultado, apesar de negativo, "representa uma melhoria de 57,9% face ao período homólogo". Além disso, não entra nas contas a venda de Enzo Fernández ao Chelsea, por 121 milhões de euros, já em janeiro de 2023.

A Benfica SAD informa, ainda, que os rendimentos operacionais, em que não se incluem transferências de jogadores, atingem os 111,6 milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 16,3% em relação aos 95,9 milhões registados na primeira metade da temporada passada.

"Este valor corresponde ao melhor registo alcançado pela Benfica SAD num 1.º semestre e está principalmente relacionado com o desempenho desportivo na fase de grupos da Liga dos Campeões. De referir que, nos dois semestres, o valor da rubrica de prémios da UEFA não inclui os 9,6 milhões de euros garantidos com o acesso aos oitavos de final da competição, os quais só são reconhecidos no 2.º semestre, quando a eliminatória se realiza", esclarece a SAD do Benfica.

O passivo da Benfica SAD é de 398,9 milhões de euros, um decréscimo de 6,1% face ao final do exercício transato, de acordo com o comunicado.

"Redução de 25,8 milhões de euros está essencialmente refletida nas rubricas de outros passivos e de fornecedores e outros credores", lê-se.