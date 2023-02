António Silva e Ana Seiça são as revelações do Benfica no futebol

Os defesas-centrais António Silva e Ana Seiça, de 19 e 21 anos, respetivamente, venceram os galardões Cosme Damião para Revelação de Futebol do Benfica, no masculino e no feminino, esta terça-feira.

Chamado a discursar, de prémio na mão, António Silva não escondeu que é "especial" ser distinguido, como benfiquista.

"Sou benfiquista desde que nasci e isto conta muito. Quero agradecer à equipa, aos meus colegas que sempre me ajudaram, à minhas equipas técnicas. Há seis meses atrás não estava à espera de estar aqui a receber este prémio. Sou um felizardo", assumiu o jovem.

António Silva ganhou a titularidade no centro da defesa do Benfica no início da época, após a lesão de Morato. O jovem já leva 30 jogos disputados e três golos, e foi convocado para o Mundial 2022.



Ana Seiça, também internacional portuguesa, ganhou, igualmente, um lugar no onze do Benfica. A jovem leva 20 golos e três golos pela equipa feminina, que lidera a Liga de forma destacada, tal como a masculina.