Vizela será "osso duro de roer" para o Benfica

José Soares, antigo central do Benfica, prevê um jogo muito difícil para a equipa de Roger Schmidt, em Vizela, no sábado. "Apesar de ter trocado de treinador, o Tulipa também está a fazer um excelente trabalho. É uma equipa com jogadores experientes, com muita qualidade e é sempre muito importante entrar bem neste neste tipo de jogos, porque senão outra equipa com a qualidade que tem a pode ganhar confiança. Vai ser um osso duro de roer", afirma o antigo jogador, em entrevista à Renascença.

José Soares acredita, contudo, que o Benfica vai saber lidar com o momento e, "se for igual a si próprio, vai vencer". "Nem sempre é possível jogar jogar muito bem, mas é sempre possível ganhar e o Benfica faz isso bem. Vimos no último jogo [com o Boavista]. Não fez uma grande exibição, mas ganhou um jogo. E até podia ter marcado seis golos, porque tem jogadores de altíssimo nível, com uma qualidade extraordinária".

O antigo central alentejano, que terminou a formação no Benfica, teve contrato com o clube por sete épocas, avalia este como um momento "fantástico" dos encarnados e vê "toda a gente a remar para o mesmo lado". "É um Benfica muito forte", remata.

O Benfica lidera o campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, e no sábado visita o Vizela, 10.º classificado e que ainda não perdeu em casa (três vitórias e um empate), desde a entrada de Manuel Tulipa, para o lugar de Álvaro Pacheco.

Na primeira volta, no Estádio da Luz, o Benfica venceu, por 2-1, mas a equipa minhoto esteve na frente do marcador, entre o minuto 20 e o minuto 76, graças a um golo de Osmajic. O golo da vitória do Benfica surgiu apenas ao minuto 90+11', num penálti marcado por João Mário.

O Vizela-Benfica, a contar para a jornada 22 da I Liga, está marcado para sábado, às 20h30.