Schmidt faz pressão alta: "Somos os únicos que dependemos de nós"

Roger Schmidt não sente mais pressão com o aproximar do final da época e por o FC Porto estar a cinco pontos, a aguardar por um deslize do encarnados. O treinador alemão reforça que o Benfica "está numa boa posição".

"Somos a única equipa a depender de si e queremos manter esta situação", afirma, explicando que "a pressão não aumenta, continua presente".