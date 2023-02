Rosger Schmidt: "Estamos preparados para um jogo duro em Vizela"

O treinador do Benfica prepara a sua equipa para um jogo de alto grau de dificuldade em Vizela, este sábado. Roger Schmidt recorda o encontro da primeira volta com os minhotos (2-1), com golo de João Mário, de penálti, aos 90+11', para sustentar que voltará a ser complicado bater o Vizela.

"Espero um jogo difícil. O Vizela está a jogar muito bem e já sentimos isso no jogo em casa, em que marcámos o golo da vitória no último segundo. Eles acreditam muito neles mesmos, têm boa qualidade individual, têm velocidade e são especialmente fortes em casa. Temos de estar preparados para um jogo duro", diz o técnico alemão, em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, no Seixal.

Os jogadores do Benfica mostraram capacidade de sofrimento no último jogo, frente ao Boavista, e Schmidt espera a mesma atitude no sábado. "Temos de estar preparados para a história do jogo. Com um bom desempenho iremos ganhar este jogo", afirma, recordando que com os axadrezados a equipa teve de superar o momento em que o Boavista marcou o golo do empate para chegar à vitória.

Sem revelar as escolhas iniciais, o treinador reconhece que a entrada de David Neres, frente ao Boavista, "foi boa". Não garante, no entanto, a titularidade do brasileiro, até porque "na primeira parte [com o Boavista] também tivemos oportunidades de golo". "Temos desperdiçado muitos oportunidades e queremos melhorar esse aspeto", acrescenta.

Feliz por ter Aursnes

O treinador alemão foi também questionado sobre a influência de Fredrik Aursnes e reconhece ter ficado um pouco surpreendido com a facilidade com que o norueguês se adaptou e com o nível alto que apresenta quando joga em posições diferentes daquela que é a sua:

"Estou muito feliz pelo Aursnes estar aqui. Precisamos de equilíbrio e ele dá-nos equilíbrio. É um jogador muito completo, corre muito, é capaz de ser o jogador que mais corre. É um jogador muito fiável. Estou feliz com ele, mas talvez um pouco surpreendido porque se adapta muito facilmente às várias posições em que precisamos dele".