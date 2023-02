Enzo Fernández garante que nunca se recusou a treinar no Benfica para reforçar a transferência para o CHelsea.

Na sua primeira entrevista após a saída das águias por 121 milhões de euros, ao "The Times", o internacional argentino explica que "manteve a cabeça baixa e continuou a treinar".

"Muita coisa foi dita na imprensa que talvez não fosse verdadeiramente aquilo que estava a acontecer. Posso garantir que nunca faltei a qualquer sessão de treino. Sabia que as negociações estavam em marcha entre os clubes. Apenas me deixei levar, mantive a minha cabeça baixa e continuei a treinar", disse.

O médio saiu no último dia do mercado de janeiro por valor recorde na Premier League, mas o argentino não se sente pressionado pelo valor avultado.

"O valor pago por mim não tem nada a ver comigo. O meu trabalho é entrar em campo e dar o meu melhor sempre. São apenas três anos de carreira profissional. Muita coisa aconteceu num curto espaço de tempo. Ainda me sinto numa curva de aprendizagem", atira.

Enzo agradece ao Chelsea a oportunidade, "a equipa que deu tudo para me contratar".

"Mostraram interesse em mim através do meu agente ainda antes do Mundial. Fiquei muito contente por ter a confiança de um clube como o Chelsea. Os nervos eram cada vez maiores assim que se aproximavam as horas finais. Tentei manter-me calmo e focar-me no meu futebol. Estava a treinar e jogar sempre que podia, mas as últimas horas foram um pouco agitadas", termina.