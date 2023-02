Draxler operado ao tornozelo esquerdo

Julian Draxler foi operado, esta sexta-feira, a uma lesão no tornozelo esquerdo, anunciou o Benfica em comunicado.

As águias não esclarecem o tipo de lesão nem anunciam o tempo de paragem do internacional alemão de 29 anos de idade.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Julian Draxler foi submetido, com sucesso, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a uma cirurgia no tornozelo esquerdo. A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Lisboa, conduzida pela equipa médica do Clube", pode ler-se.

Draxler, de 29 anos, já tinha ficado de fora da ficha de jogo frente ao Boavista.

O médio ofensivo, emprestado pelo PSG, soma dois golos em 18 jogos esta temporada pelo Benfica, num total de 764 minutos. No campeonato, foi quatro vezes titular.