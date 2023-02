Benfica terá oferecido 25 milhões de euros por duas promessas do PAOK

O Benfica estará interessado na contratação de dois jovens do PAOK e já terá mesmo feito proposta milionária ao clube grego.

De acordo com o "Tuttomercatoweb", as águias ofereceram 25 milhões de euros e o passe definitivo de Tiago Dantas pelo defesa-central Konstantinos Koulierakis e o médio Ioannis Konstantelias.

A dupla de jogadores, ambos com 19 anos, vivem temporadas de total afirmação no futebol grego. Koulierakis estreou-se esta época no PAOK e já é internacional A pela Grécia, enquanto que Konstantelias é também um dos jogadores mais utilizados.

Konstantelias pode ser um alvo mais difícil de fechar para o Benfica, uma vez que a publicação garante que AC Milan, Salzburgo e Sevilha estão também interessados em contratar o jogador.

O médio de 19 anos pode ser encarado como o substituto de Enzo Fernández, uma vez que o clube não contratou qualquer médio após a saída do argentino em janeiro para o Chelsea.

Tiago Dantas, que leva já 4 golos em 25 jogos nesta época pelo PAOK, pode ser um trunfo na negociação para o Benfica.

O PAOK tem dirigente português: José Boto, que é o diretor desportivo do clube e foi coordenador de "scouting" do Benfica durante vários anos. No total, trabalhou na Luz entre 2007 e 2018.