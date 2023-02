Benfica e Braga disputam final da Taça da Liga feminina no dia 1 de abril

A final da Taça da Liga feminina, entre Benfica e Sporting de Braga, está marcada para o dia 1 de abril, às 15h00, no Estádio Municipal de Aveiro, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Repetem-se as finais de 2019/20 e 2021/22. Na primeira, venceram as encarnadas, por 3-0, num jogo que só se realizou na época seguinte, em 2021, devido à pandemia da Covid-19. Na segunda, o troféu foi para as minhotas, que triunfaram nas grandes penalidades (3-2), após nulo.

O Benfica chegou à final após eliminar o Valadares Gaia (8-2 agregado) e o Sporting (8-3). O Braga ultrapassou o Ouriense (1-0) e o Famalicão (4-2).

Benfica e Braga são os únicos vencedores da Taça da Liga, ao fim de três edições, pelo que é certo que não é desta que haverá um novo nome inscrito na base do troféu. Resta saber se as campeãs nacionais chegam ao terceiro título ou se as detentoras do troféu chegam ao bis.