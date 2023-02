MP suspeita que Benfica comprou penálti que confirmou apuramento para a Champions

O Ministério Público (MP) investiga o apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões 2017/18, por suspeita de que o clube tenha comprado uma grande penalidade cometida por Alfa Semedo, na vitória, por 1-0, sobre o Moreirense, na última jornada do campeonato, segundo avança a TVI.

A grande penalidade, que decidiu o jogo da 34.ª jornada de 2017/18, foi convertida por Jonas, ao minuto 51. Castigou uma mão na área de Alfa Semedo, que, de acordo com a TVI, o MP suspeita ter sido premeditada.

Em troca, o Moreirense teria recebido 2,5 milhões de euros por 50% do passe do médio, que fez 16 jogos pelo Benfica na época seguinte. Mais tarde, Alfa foi emprestado a Nottingham Forest e Reading, de Inglaterra.

O golo de Jonas confirmou o segundo lugar e consequente apuramento para a Champions. O Benfica terminou o campeonato com mais três pontos que o Sporting, que perdeu no terreno do Marítimo, por 2-1.

Em causa estavam 43 milhões de euros, prémio de qualificação para a Liga dos Campeões. Ainda segundo a TVI, este caso insere-se num megaprocesso que corre contra o Benfica há cinco anos.