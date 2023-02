E-Toupeira. Antigo assessor jurídico do Benfica condenado a pena suspensa

O antigo funcionário do Benfica foi acusado de subornar José Augusto Silva para ter acesso a informação de casos de Justiça. José Augusto Silva, antigo funcionário judicial, foi também condenado a cinco anos de pena suspensa.

Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, foi condenado a dois anos e seis meses de prisão com pena suspensa por crime de corrupção ativa, segundo avança a "SIC" e o "Jornal de Notícias".

A data da leitura do acórdão foi marcada para 4 de novembro do ano passado, mas foi adiada por quatro vezes. O último adiamento foi na última segunda-feira devido à greve dos funcionários judiciais. Por isso, não houve leitura do acórdão.

O caso E-toupeira remonta a 2018, quando o Ministério Público acusou os dois funcionários judiciais, Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica de vários crimes.

Contudo, em dezembro desse ano, a decisão instrutória acabou por não pronunciar para julgamento a SAD benfiquista.